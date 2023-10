Consumi per generi alimentari e bevande | Sicilia 546 euro mensili sul podio dei più “spendaccioni” | Calabria al sesto posto 492

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 22 ottobre 2023) Da una analisi della Coldiretti s ulla base dei dati Istat suidelle famiglie nel 2022 che fotografa le abitudiniregionali, laè alcon una spesa di 492/mese per il solo acquisto dianalcoliche . In linea con il valore medio dell’Italia che è di 482/mese. Una media di circa il 18/% delle risorse disponibili. in...