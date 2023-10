Condò | «Inter | risposta ai dubbi! Una differenza con le altre»

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023) L’vince nettamente per 0-3 sul campo del Torino. Paolo, dagli studi di Sky Sport, individua il motivo del successo CALARE – Queste le parole di: «forte sui dubbi sollevati nell’ultima giornata. Allo scadere dell’ora di gioco fa entrare quelli più forti dalla panchina, perché son più freschi. Soprattutto sugli esterni, sono entrati Dumfries e Carlos Augusto: con l’olandese che ha dato l’assist dell’1-0. Ledopo l’ora di gioco calano, l’sale.»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...