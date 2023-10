Commento al Vangelo di oggi 22 Ottobre 2022

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nelsecondo Matteo, al capitolo 22, versetti 15-21, emerge uno dei passi più noti e dibattuti del Nuovo Testamento: “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.” Queste parole pronunciate da Gesù Cristo hanno alimentato secoli di discussione, riflessione e interpretazione. Esaminiamo questo passo alla luce delle sfide etiche e spirituali che presenta, e cerchiamo di capire come possiamo applicare il suo significato alle complesse dinamiche tra religione e politica. Per comprendere appieno il significato del passo, è importante considerare il contesto in cui Gesù pronunciò queste parole. La scena si svolge nel Tempio di Gerusalemme, dove Gesù è sotto l’osservazione attenta dei farisei e degli erodiani, che cercano di metterlo alla prova. Gli chiedono se sia lecito pagare il tributo a Cesare, l’imperatore ...