(Di domenica 22 ottobre 2023)la Notizia vive die nel corso degli anni proprio quelli hanno sollevato numerosi polveroni. C’è stato il caso droga-gate a L’Isola dei Famosi, Flavio Insinna che inveisce contro una concorrente e di recente anche quelli su Andrea Giambruno. Maad Antonio Ricci? A rispondere a questa domanda è stato FanPage che ha scritto nero su bianco le varie modalità di recupero. “Susiano arrivati i video di Giambruno asi sono rincorse voci e supposizioni per tutta la giornata. C’è chi riferisce la possibilità di registrazioni private con cellulari convertite in tracce audio da montare su appositi video o che qualcuno di interno al programma Diario Del Giorno ha avuto interesse a passare momenti fuori onda al patron diper ...

È la prima volta in dieci edizioni che in finaledue squadre che hanno entrambe perso un ... Il break Nemmeno gli inglesi sono esenti da errori gravi,quando in apertura di ripresa ...

Come arrivano i fuorionda a Striscia: "Occhi e orecchie.." Biccy