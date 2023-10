Colosso tech sta per licenziare 14mila dipendenti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 22 ottobre 2023) Acque agitate in casa Nokia: lo storico marchio finlandese ha annunciato una drastica riduzione del personale per fronteggiare il calo dei fatturati nel terzo trimestre del 2023. A causa della minore domanda di apparecchiature 5G, che ha portato a una flessione delle vendite del 20% rispetto all’anno precedente arrivando a 5 miliardi di euro, Nokia taglierà fino aposti di lavoro. Nokia: licenziamento in arrivo perpersone Il calo dei profitti (che sono scesi a 133 milioni di euro) è stato del 69%. L’annuncio dei tagli, fatto da fonti Nokia, è stato raccolto dall’agenzia Reuters lo scorso 19 ottobre. L’azienda di Espoo, che attualmente dà lavoro a 86.000, manderà a casa grosso modo il 16% del personale di fascia alta. E non è tutto: al ridimensionamento del personale seguirà una ristrutturazione aziendale: le ...