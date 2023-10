Classifica Mondiale Moto2 2023 | Arbolino si avvicina a -56 da Acosta a quattro gare dalla fine

... 18° appuntamento del2023 di Formula 1. Partito dalla pole position, l'olandese ha ... Quinta piazza per Sergio Perez, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della, ...

MotoGP, la classifica mondiale piloti dopo il GP di Australia: Bagnaia allunga a +27 La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Zarco vince in Australia. Bagnaia è secondo e allunga nella classifica del Mondiale Il Fatto Quotidiano

Condizioni difficili per il leader della classifica mondiale Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) che alla bandiera a scacchi è solo 20°.Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Australia, Mondiale 2023 di MotoGP a Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma per le 4.00. Martin scatta dalla pole, Bagnaia 3° ...