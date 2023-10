Classifica Ballando con le Stelle 2023 | nessun eliminato nella prima puntata | le coppie sul podio

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 22 ottobre 2023) E’ andata in scena ieri ladicon le, che ha aperto ufficialmente la 18esima edizione. Non è mancato lo spettacolo, ma ci sono state anche tante emozioni, lacrime e risate in questo esordio di stagione, condotto da una sempre eccellente Milly Carlucci. Ma qual è stata lae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.