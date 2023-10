Cissé stende il Legnago al 91? e l’Atalanta Under 23 torna a vincere L’AlbinoLeffe fa 0-0 in casa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Caravaggio. La zampata diin pieno recupero consente al23 di battere ilSalus e di ottenere la terza vittoria (tutte in) del suo campionato. I nerazzurri risolvono soltanto nel finale un match di fatto dominato per larghi tratti: nella prima frazione di gioco, le occasioni più importanti capitano sulla testa di Solcia, che manda alto di poco, e sul piede di Italeng che, servito da Palestra, non riesce a trovare lo specchio. Nella ripresa è ancora la squadra di Modesto a spingere: Fortin devia in angolo l’insidioso colpo di testa di Di Serio, poi a quattro dal novantesimo è ancora il portiere ospite a disinnescare una punizione di Mallamo. Infine, al 91?, arriva il gol da tre punti conche si involta in campo aperto prima di superare Fortin per ...