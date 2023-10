Chi soffia sul conflitto in Medio Oriente La scelta cruciale di Israele

Leggi su formiche

(Di domenica 22 ottobre 2023) La visita di Joe Biden ine i continui contatti diretti di Blinken non hanno ancora fatto desistere il governo di Tel Aviv dall’intenzione di scatenare non un attacco ma una doppia offensiva contro Hamas a Gaza e contro gli Hezbollah nel Libano. L’intelligence americana e inglese considerano ad alto rischio i piani predisposti dal ministro della Difesa Yoav Gallant, risoluto sostenitore di un attacco preventivo contro gli Hezbollah. Gallant sostiene che il principale sforzo militare didovrebbe concentrarsi su Hezbollah poiché rappresenta una minaccia maggiore di Hamas. Ma tanto Washington che Londra stanno facendo pressioni sul premier Benjamin Netanyahu, che però è fortemente indebolito perché ritenuto in parte responsabile della situazione che ha portato ai massacri compiuti il 7 ottobre da Hamas. La sua colpa è di aver provocato ...