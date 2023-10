Champions | Inter-Salisburgo sarà diretta dal francese Letexier

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il bosniaco Irfan Peljto arbitrerà Union Berlino-Napoli NYON (SVIZZERA) -ilFrançoisa dirigere la sfida di Champion League tra l'e il, valevole per la terza giornata del girone D e in programma martedì alle 18.45 a San Siro. I suoi collaboratori saranno Cyri

Non certo l'inizio di stagione sperato per lo United che sta faticando anche inLeague ... seppur in crisi da anni, potrebbero rappresentare una tentazione per l'exe Juventus. Se ...

Frattesi: “Gara tosta, ora testa alla Champions. Quando sono arrivato all’Inter chiamavo…” fcinter1908

Forse prova astio per gli ultimi precedenti | Inzaghi, il rivale che non ti aspetti: sgarbo imprevisto Dotsport.it

L'Inter può guardare con fiducia al futuro. Non solo per la vittoria contro il Torino, ma anche per il momento no che sta attraversando il Salisburgo che incrocerà la propria strada con quella dei ner ...Positivo il parere su Inter e Milan, si dice fiduciosa sul Napoli che lo scorso ... Infine, un commento sulla Champions che tornerà in settimana per regalare nuove emozioni: "Chi andrà più lontano Il ...