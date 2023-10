Challenger Olbia | Flavio Cobolli | “Non vedo l’ora di affrontare Jacquet per prendermi la rivincita”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023)scenderà in campo quest’oggi aper giocarsi il titolo delsul cemento sardo, opposto al francese Kyrianè stato finora protagonista di un grande percorso e attraverso i suoi risultati è riuscito a conquistarsi l’accesso ufficiale alla top-100 del ranking ATP. Un risultato molto importante per lui, che si era posto questo come target stagionale. La vittoria in semifinale contro lo slovacco Alex Molcan lo ha proiettato alla posizione n.94 virtuale e ora la sfida controha il sapore della. Sì, perché i due si sono già incontrati il 1° agosto di quest’anno sulla terra rossa di San Marino ed è stato il transalpino a prevalere per 6-3 4-6 6-1., per questo, avrà ...