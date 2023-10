CdS – Fermín López e la “nueva generación” del Barcellona

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 ottobre 2023) 2023-10-22 03:02:39 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Mezzo miliardo di debiti, nonostante il monte ingaggi ridotto del 30% e un mercato chiuso in estate con un attivo di 102 milioni, prendendo solo giocatori a parametro zero (Gündogan e Iñigo Martinez) oppure in prestito gratuito (Cancelo e João Felix). “C’è ancora tanto lavoro per riportare ila livelli di sostenibilità”, ha dichiarato il vicepresidente Eduard Romeu, responsabile dell’area economica e primo consigliere del grande capo Joan Laporta. La soluzione? Continuare a investire sui giovani e a valorizzare i talenti della cantera. L’unica strada per produrre valore patrimoniale, come dimostrano Gavi, Pedri e Lamine Yamal, sedici anni, papà marocchino e mamma della Nuova Guinea, l’ultima scoperta, già a segno nella Liga e nella nazionale spagnola di Luis de la Fuente. Eccola ...