Cavalcavia del Ghisallo | il dramma | maxi-tamponamento e vigile gravissimo | la dinamica

(Di domenica 22 ottobre 2023) Unsuldelha coinvolto sei persone: ieri mattina attorno alle 11.30 un auto ha colpito violentemente due auto della Polizia Locale (una ssi è ribaltata). Uno dei quattro agenti è stato in codice rosso in ospedale con trauma cranico. «La mia vicinanza è solidarietà a tutti gli agenti e alle loro famiglie e in particolare a quello che ora è in condizioni gravi. Subire un incidente è sempre un brutto evento, ancor di più se avviene sul lavoro, mentre si è al servizio della città e dei suoi abitanti», ha scritto sui propri social l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. Sul posto oltre ai colleghi ghisa, anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.