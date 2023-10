Caro prezzi | autunno in salita per le famiglie Quanto peserà? aggiornamento 22 OTTOBRE

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ultime notizie: +1600 euro in più a famiglia tra settembre e dicembre rispetto al 2022.e inverno inper leitaliane che, senza un interventi da parte del Governo Meloni, potrebbero subire un ulteriore salasso stando alle associazioni dei consumatori.ilnei prossimi mesi? Le voci più a rischio aumenti alimentari, scuola, auto e, naturalmente, mutuo. Costi conto corrente in aumento. Colpa della tassa su extraprofitti?inper le: si prepara un ...

Sempre piùed elitario, addio all'obiettivo degli ultimi trent'anni: rendere lo sci uno sport alla portata ...3 a 10,66 miliardi di euro (+3,7%) solo per effetto dei rincari dei. E' la ...

Caro prezzi, perché l’inflazione «percepita» dai consumatori è il doppio di quella ufficiale Corriere della Sera

Caro prezzi, da oggi fare la spesa costa mille euro in più all’anno La Stampa

Tasse e caro-mutui hanno frenato le cessioni di alloggi "normali", però i prezzi non scendono. Giovani e famiglie in gravi difficoltà. Lombardi, emiliani e fiorentini vogliono solo "maison" vista mare ...Il caro-affitti a Rimini: un’emergenza che colpisce duramente anche gli operatori delle forze dell’ordine. Come più volte denunciato dai rappresentanti sindacali, non sono poche le donne e gli uomini ...