Caro Porro | con questi tassi di interesse non ce la faccio più

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 ottobre 2023), le scrivo in merito al problema del continuo rialzo deidida parte della Bce. Bruxelles ci vuole virtuosi, talentuosi e credibili cittadini europei. Ma si sbaglia. Un imprenditore, impegnato a mantenere anche i propri figli, non può essere vessato, essere costretto ad adeguarsi giorno dopo giorno alle volontà di una signora – mi riferisco a Christine Lagarde – che probabilmente non sa neppure come si apparecchia la tavola. Una signora che, a mio avviso, non sa come si cucinano due spaghetti e soprattutto non saprebbe dire quanto siano arrivati a costare al supermercato. Glielo dico io: il prezzo della pasta è ormai di 2,50 euro al chilo; una follia. Facile quindi immaginare quanto possa costare gestire una piccola azienda che ha sottoscritto un finanziamento, quale sia la spesa per ...