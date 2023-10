Cantatore Roma 3 | “Usiamo provocatoriamente il passato per arrivare alle provocazioni del presente”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 22 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Attraverso la memoria educativa e il ricordo di episodi significativi dell’innovazione educativa, didattica e pedagogica delquestoperdele, attraverso un software particolare di intelligenza artificiale, raccogliamo le suggestioni, l’immaginario e i sogni del pubblico su come vorrebbero la scuola del futuro. Ci sono delle parole chiave che il pubblico ci fornisce che a noi servono per elaborare all’istante delle immagini dove le persone e soprattutto i giovani, vedono proiettate concretamente le loro idee su come dovrebbe essere la loro scuola”. Ad affermarlo Lorenzo, Prof. Storia della pedagogia Università di ...