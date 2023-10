Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli -.itOltre alle potenziali mire delinfatti, occhio alla Juventus. Con Cristiano Giuntoli al timone infatti, il quale conosce benissimo ...

Calciomercato Milan – Centrocampista, una super occasione per gennaio Pianeta Milan

Il Milan può soffiarlo alla Juventus: occhi sul centrocampista in scadenza CalcioMercato.it

Il Milan in questi ultimi anni sta comunque conoscendo un vero ... Anche da quell’episodio, sicuramente, nasce il nuovo calcio in epoca VAR, così come lo si conosce quest’oggi.Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi. Riprende la Serie A, Napoli, Inter e Lazio vincono in trasferta. Stasera la sfida Milan-Juventus.