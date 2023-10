Calciomercato com – Inter | solo buone notizie | il Salisburgo perde ancora | è crisi | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 ottobre 2023) 2023-10-22 10:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: L’può guardare con fiducia al futuro. Nonper la vittoria contro il Torino, ma anche per il momento no che sta attraversando ilche incrocerà la propria strada con quella dei nerazzurri per ben due volte nei prossimi quindici giorni. Italiani e austriaci insomma si giocheranno sei punti fondamentali per il passaggio del turno ine per Simone Inzaghi non potrebbe esserci periodo migliore per incontrarli.– Ilè infatti incappato in un’altra sconfitta, la seconda in campionato. A passare sul campo della squadra di proprietà della Red Bull è stato il Lask Linz con ...