Brandy e Mr Whiskers | strana coppia persa nella giungla

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 22 ottobre 2023) Cosa succede se prendiamo una cagnolina antropomorfa e viziata e un coniglio, e li lasciamo sperdutiforesta amazzonica dopo un incidente aereo? Abbiamo la trama die Mr. Chi sonoe Mr? Prodotto di Disney Channel,e Mrè stata realizzata da Russell Marcus per la Walt Disney Pictures nel 2004. Laè appunto composta da una cagnetta snob e viziata,Harrington, e dal coniglio Mr, molto meno sofisticato di lei ma sempre in prima fila per aiutarla ed esserle utile. Fra i due esiste un rapporto di amore-odio, ma imparano comunque a collaborare e adattarsi alla vitaforesta amazzonica. Non da soli, ...