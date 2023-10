Botte ai poliziotti e insulti alla Lega? Finisce in carcere | chi è quest' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) È stato arrestato dopo due anni di latitanza l'anarchico Luca Dolce. L'è stato fermato dagli agenti del Nocs (Nucleo operativo centrale di sicurezza) mentre stava salendo sulla sua bicicletta in una piazza deserta per il maltempo nel centro storico di Dolceacqua, pittoresco borgo medioevale nel ponente ligure, vicino a Bordighera. L'anarchico è stato subito portato presso ildi Imperia in attesa del processo per direttissima per il possesso di documenti falsi. Dovrà scontare, inoltre, una pena di 3 anni e 6 mesi per condanne definitive ed espiare la custodia cautelare inper un altro processo. Come detto, Dolce era ricercato dal 2021, ed è considerato una figura di spicco del movimento anarco-insurrezionalista in Italia, Dolce, triestino di 37 anni, è stato individuato al termine di una complessa indagine della ...