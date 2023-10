Bobby Charlton | il fuoriclasse vissuto due volte che aveva tutte le doti per giocare anche oggi e infatti Bellingham un po’ lo ricorda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Se la regina d’Inghilterra era Pelé, passaggio famoso di Giulio Cesare di Antonello Venditti, il re era, ed è stato sicuramente,, scomparso all’età di 86 anni, leggenda del calcio inglese. Ildue: sopraval disastro aereo che decimò il 6 febbraio 1958 il Mster United di Matt Busby, superato il trauma e le ferite della sciagura di Monaco di Baviera, iniziò l’esistenza che lo portò al titolo di campione del mondo nel 1966, alla conquista della Coppa dei Campioni nel 1968, al trionfo in tre campionati e in una FA Cup, all’assegnazione del Pallone d’Oro edizione 1966, ad una storia epica con i Red Devils e la nazionale. Numeri da signore del calcio: 758 presenze e 249 gol con lo United, 106 maglie e 49 reti in nazionale. ...