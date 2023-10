Blitz di Israele nella moschea di Jenin | ' Sgominata cellula terroristica di Hamas'

(Di domenica 22 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it -afferma di ...

afferma di aver ucciso "una cellula terroristica" di Hamas e Jihad Islamica in un attacco aereo e unin una moschea a Jenin, in Cisgiordania . Il raid ha colpito la moschea Al - Ansar, ...

Guerra in Medio Oriente, il diario della giornata - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, ultime notizie: colpiti oltre 100 obiettivi di Hamas a Gaza La7

Israele afferma di aver ucciso "una cellula terroristica" di Hamas e Jihad Islamica in un attacco aereo e un blitz in una moschea a Jenin, in Cisgiordania. Il raid ha colpito la moschea Al-Ansar, che ...Hamas, "almeno 55 morti" nei raid notturni su Gaza Sono almeno 55 le persone rimaste uccise nella notte nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, dove Israele sta intensificando gli attacchi aerei ...