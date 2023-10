Biden e le armi a Israele e Ucraina tra i veti incrociati del Congresso “Usa faro della democrazia”? Stavolta l’America potrebbe non seguirlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) A questo punto, inizia il percorso attraverso il. E qui il pacchetto di aiuti militari, umanitari e per la sicurezza chiesti da Joe– pere altre aree centrali agli interessi americani – appare a rischio. È infatti improbabile che la Camera, ancora senza speaker, riesca a riunirsi per approvare la misura. Di più. L’opinione pubblica americana, cui Joesi è rivolto appellandosi all’idea“Americadi libertà” appare molto più confusa e divisa di quanto le parole del presidente non mostrino. O auspichino. Le notizie che nelle ultime ore arrivano dalla Camera non sono positive per l’amministrazione. I repubblicani, consumati dalle faide interne, non riescono a mettersi d’accordo sulla nomina dello speaker. Dopo tre voti ...