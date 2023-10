Beach volley | Bianchin Scampoli si fermano al nono posto a Goa | Fransca Gradini in semifinale a Maiorca!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Giornata in chiaroscuro quella di ieri per ilitaliano impegnato su più fronti a livello internazionale. A Goa (Challenge) un pizzico di delusione per l’eliminazione agli ottavi di, mentre a Maiorca (Future) prima top 4 di coppia per/Frasca, entrambe già una volta in carriera quarte in un torneo World Tour,connel 2018 ad Agadir e Frasca con Barboni nel 2021 ad Alba Adriatica, mentre chiudono quinte Calì/Annibalini e Ditta/Sestini. GOA Prestazione da dimenticare perche avevano iniziato molto bene l’avventura nel Challenge di Goa con due vittorie e poi negli ottavi di finale sono state sconfitte 2-0 dalle francesi Vieira/Chamereau. Le transalpine si sono ...