Barbara D’Urso | arriva l’arresto dopo l’ospitata | accusata la coppia | Scoppia lo scandalo

Leggi su howtodofor

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ladi coniugi èdi essere prima andata da, ci va in mezzo anche lei. Finiscono in carcere. Un duro colpo per, lontane dalle scene ormai dall’inizio del palinsesto televisivo. La famosa presentatrice,essere stata letteralmente cacciata dalla sua storica rete di appartenenza, Mediaset, ha scelto di partire all’estero per prendere un periodo di pausa. I suoi social, infatti, testimoniano la nuova vita ditra studio e viaggi in Europa. Tuttavia, la donna potrebbe dover essere costretta a tornare ai ripariche negli ultimi giorni sta circolando una notizia bomba. Qualcuno di molto vicino a lei e ai suoi programmi è stato arrestato e sul web ...