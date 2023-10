Ballando con le Stelle | l’ironia di Selvaggia Lucarelli sul vestito di Milly Carlucci | “È un blu Estoril?” | VIDEO

Dalla sostituzione come conduttrice di Pomeriggio 5Myrta Merlino, Barbara d'Urso non si è più vista in tv ma sul piccolo schermo se ne para sempre. Come alla prima puntata dile stelle dove Selvaggia Lucarelli, senza nominarla direttamente, tira in ballo suo malgrado Barbarella mentre giudica le performance danzanti di Simona Ventura.le stelle, ...

Ballando con le Stelle, le pagelle: Sara Croce piange perché troppo bella (5-), Mammucari finalmente libero... Corriere della Sera

Ballando, Teo Mammucari bacia sulle labbra Mariotto poi la lite con Caprarica: «Correttezza Non sa cosa signi leggo.it

Dalla sostituzione come conduttrice di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, Barbara d'Urso non si è più vista in tv ma sul piccolo ...Dopo aver detto addio a Mediaset, Teo Mammucari si è cimentato in nuova sfida partecipando come concorrente a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. Il conduttore ...