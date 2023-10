Ballando con le Stelle | Lino Banfi in lacrime ricorda la moglie | “Come se mi avessero strappato un pezzo”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 22 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità L’umanità diha fatto breccia anche nei cuori più risoluti. Ieri sera è andata in onda la prima puntata dicon ledella stagione che ha visto, tra un ballo e l’altro, anche un momento di grande commozione.e la compagna di avventura Alessandra Tripoli si sono esibiti in un romantico valzer; un’esibizione al termine del qualenon è riuscito a trattenere le: “Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, masi ...