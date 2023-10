Ballando con le Stelle | classifica prima puntata | tensione tra Mammucari e Caprarica

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 22 ottobre 2023)con leè ufficialmente tornato in tv! Con un cast di tutto rispetto, il programma di successo di Milly Carlucci è riapparso su Rai 1. Laserata della nuova edizione è stata lunga e intensa, tra frecciatine, risate e anche momenti di commozione, come quello che ha regalato Lino Banfi, che ha dedicato la suacoreografia alla moglie Lucia, scomparsa di recente. Tra i concorrenti più bravi, che hanno subito messo in mostra una certa stoffa ci sono: Simona Ventura, Wanda Nara e Carlotta Mantovan.con le: latecnica dellaserata Latecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, ...