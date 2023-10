Ballando con le Stelle 18 | prima puntata | Lino Banfi emoziona e conquista la vetta della classifica | due coppie allo spareggio

Leggi su isaechia

(Di domenica 22 ottobre 2023) È andata in onda ieri sera ladicon le, il programma di Milly Carlucci che nonostante sia giunto alla sua diciottesima edizione si conferma anche quest’anno più vivo che mai. Squadra che vince non si cambia, perciò la conduttrice ha confermato in toto tutto i maestri già presenti nella scorsa edizione, a cui si sono aggiunti Luca Favilla e Maria Ermachkova, che comunque avevano già collaborato concon lenelle vesti di ballerini per una notte. Immutata anche la giuria: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista Alberto Matano. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale dopo aver appeso le scarpette al chiodo sono andati a sedersi accanto alla vox populi Rossella Erra, anche ...