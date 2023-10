ATTENTO A NON CADERE IN UNA FRODE LAVORATIVA | TASK BASED JOB FRAUDS

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ecco alcune truffe di lavoro part-time basate su attività offerte sui social media e sui servizi di messaggistica. (a) Opportunità gratuite di lavoro da casa (b) alti guadagni per mettere “Mi piace” e fare recensioni (c) Gli influencer fasulli dei social media utilizzano seminari su opportunità di investimento e guadagno. (d) lavori part-time con retribuzione a tempo pieno tramite SMS, WhatsApp e pubblicità sui social media (e) Opportunità di rivenditori con registrazioni e depositi iniziali (f) Frodi di investimenti online falsi (g) Investimenti e mining di criptovalute online Alle vittime viene spesso chiesto di pagare una quota di elaborazione, adesione o registrazione una tantum per ottenere l’accesso a ingenti somme di denaro da truffatori che fingono di essere funzionari di rinomate società di investimento. offrire enormi guadagni alle persone rivendendo piattaforme di shopping ...