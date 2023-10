Attentati e manifestazioni | qual è il vero timore degli italiani | il sondaggio

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Seisu dice temono un attentato in Italia. Il consuetodi Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, per la Stampa affronta il tema della crisi in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre. "Il 61%oggi teme un attentato anche nel nostro Paese. Ci eravamo chiusi nel nostro precario equilibrio; e se la battaglia in terra di Ucraina ha spaventato l'opinione pubblica per le ripercussioni economiche che ne sono conseguite, oggi questo nuovo scontro in terra di Israele e nella striscia di Gaza confonde gli animi delle persone", spiega Ghisleri. I timori coinvolgono vari aspetti. "Un italiano su due è convinto che ci potranno essere importanti conseguenze solo per la povera gente innocente (51,3%); il 39,9% sostiene che ci saranno nuove ricadute negative ...