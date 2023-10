Attacco in mongolfiera di Hamas? Errore col gas | come si ammazzano da soli

La ricostruzione dell'della tigre a Ivan Orfei: cos'è successo. L'animale avrebbe aggredito ... Allo spettacolo nel tendone allestito nel piazzale del centro commercialestavano ...

Hamas, attacco in mongolfiera Errore col gas: come si ammazzano da soli Liberoquotidiano.it

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Esercito israeliano: «Da ora aumenteremo l’intensità degli... Corriere della Sera

L’episodio ha confermato la psicosi terrorismo che in Italia serpeggia a seguito dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre: la situazione in Medio Oriente ha portato, infatti, alla ...Fin dagli anni '80, le formazioni terroristiche legate alla causa palestinese hanno utilizzato velivoli come deltaplani e mongolfiere per condurre assalti aerei in territorio israeliano ...