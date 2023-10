ATP Vienna 2023 | Jannik Sinner ritorna con vista su una nuova finale con Medvedev In tabellone anche Musetti ed Arnaldi

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Dopo la positiva trasferta asiatica,torna in campo aper dare il via all’ultima fase della sua stagione, che avrà ancora obiettivi molto importanti come le ATP Finals e la Coppa Davis. L’altoatesino ha scelto il torneo austriaco e potrebbe ricominciare proprio da dove aveva terminato in quel di Shanghai. Infatti il numero quattro del mondo è stato sorteggiato al primo turno contro l’americano Ben Shelton, che ha battutoproprio nel 1000 cinese. Una sfida sicuramente molto affascinante, ma ancora tutta da valutare visto che lo statunitense al momento è ancora a Tokyo, dove giocherà lacontro Aslan Karatsev e dunque c’è da capire se deciderà di giocare anei prossimi giorni.è stato insignito della seconda testa di serie ...