Atletica | Mattia Furlani premiato come Men’s Rising Star

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nonostante un Mondiale non all’altezza delle aspettative, il 2023 diè stato eccellente. Il giovanissimo saltatore in lungo azzurro è riuscito ad esplodere nei grandi palcoscenici e ovviamente ha impressionato anche gli addetti ai lavori con le sue performance. L’atleta tricolore è statocon il2023, premio dedicato all’atleta europeo emergente nella stagione in corso. Anche un italiano dunque protagonista in quel di Vilnius, ai Golden Tracks assegnati da European Athletics. Le parole di: “È da un anno che sogno questo premio ed è il miglior modo per avvicinarmi alla prossima stagione, quella degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi”. L’ultimo (e anche unico) azzurro a vincere il premio era stato proprio Andrew ...