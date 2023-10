Atalanta | contro il Genoa inizia un nuovo ciclo Pasalic o Lookman per sostituire Koopmeiners

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 ottobre 2023) Bergamo. Un Gewiss Stadium già quasi tutto esaurito – ieri nei settori Curva Nord, Rinascimento Scoperta e settore ospiti, oggi forse anche gli altri settori. Gli occhi del co-chairman Stephen Pagliuca dalla tribuna. Il fortino casalingo che finora ha riservato tre vittorie, un pari e ancora nessun gol subito. In questo contesto ambientale l’torna in campo a due settimane dall’ultima volta per sfidare il, in una sfida speciale per Gian Piero Gasperini, una sorta di derby del cuore, in cui però “quando c’è la partita non c’è sentimento che tenga”, mister dixit. Vale lo stesso anche per Ruslan Malinovskyi, che a Bergamo ha lasciato cuore, affetti e un posto che chiama ‘casa’. Torna da avversario, ma il pubblico per lui prepara la standing ovation, perché non si dimentica un triennio (e mezzo) d’amore, anche se in palio ci sono tre punti ...