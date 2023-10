Ascolti TV | Sabato 21 ottobre 2023 Tú Sí Que Vales vola a 4 milioni 27 8% | Ballando con le Stelle debutta a 3 | 2 mln 22 5%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 22 ottobre 2023) Milly Carlucci -con leNella serata di ieri,21, su Rai1 il debutto dicon le, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (Tutti in Pista, dalle alle, a .000 spettatori e il %). Su Canale5 la quinta puntata di Tú Sí Que, dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 I Croods ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Assassinio sull’Orient Express raggiunge .000 spettatori e il %. Su Rete4 Rocky V totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole, dalle alle, ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 la Formula 1 con GP Stati ...