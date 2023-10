ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2023 | TU SI QUE VALES | BALLANDO CON LE STELLE | QUALIFICHE F1 | VERISSIMO | LINEA VERDE LIFE

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 22 ottobre 2023)TV 21· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – xUnoMattina in Famiglia – x + xBuongiorno Benessere – xOrigini +Bike – x + x– xTg1 – xBlu Discovery – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine + Asp.– x + x + xItaliaSì! – x + xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTutti in Pista – xCon Le(21:15) – xLa Mafia Uccide Solo d’Estate (01:16) – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xPatagonia: La Vita ai Confini del Mondo – xSuper Partes – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – ...