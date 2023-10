«Aprite i confini | uccidiamo gli ebrei…» | il coro shock al corteo di Milano | la denuncia – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 22 ottobre 2023) Si dice «sconvolto» il presidente della Comunità ebraica di, Walker Meghnagi, dopo aver ricevuto unche sarebbe stato girato durante ila favore di Gaza a, sabato 21 ottobre. Le immagini pubblicate anche su TikTok dall’account “jewishnewsuk” mostrano un gruppo di manifestanti che in arabo scandiscono uno slogan antisemita: «La traduzione in inglese è “Open us the Borders, so we can kill the zionists”. E anche “Open us the borders, so we can kill the jews”». Meghnagi a Repubblica chiede che gli autori di quei cori vengano identificati: «Siamo in democrazia e le manifestazioni bisogna autorizzarle, è giusto che si facciano, altrimenti diventeremmo come l’Iran. Ma chiedo alla questura, a chi di dovere, di identificare queste persone. Tutto il mondo civile non può accettare una cosa del genere, ...