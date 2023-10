Apostolico | il giudice Zagrebelsky come Togliatti | assolve la toga in piazza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Bisogna “temere” molto di più i magistrati che non manifestano le proprie idee politiche da quelli che al contrario non ne fanno mistero. I primi, «grigi ed opachi, sono più spesso proni. Si possono nascondere: Non è forse vero che il conformismo è spesso l'anticamera della corruttibilità?». A dirlo è stato Vladimiroin una maxi intervista questa settimana alla Stampa. Rispondendo alle domande della vice direttora Annalisa Cuzzocrea, l'ex presidente della Corte Costituzionale, nominato dall'allora capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, ha di fatto “assolto” ladi Catania Iolandache, senza remora alcuna, aveva preso parte ad una manifestazione organizzata da movimenti di estrema sinistra,Potere al Popolo, condividendo poi sul proprio profilo Facebook post offensivi contro Matteo ...