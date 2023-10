Andrea Giambruno | Ricci | «Fuorionda? Avevo due audio e li ho usati Antidoto contro sua beatificazione »

Il giorno dopo la fine della sua relazione con Giorgia Meloni , annunciata via social con un post ,viene sorpreso al centro commerciale di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Mentre la premier è in viaggio tra Egitto (al summit internazionale per la pace) e Israele per ...

Ricci rivela le sue ragioni per aver diffuso i fuorionda dell'ex compagno di Giorgia Meloni: 'Ho letto ricostruzioni mirabolanti' ...Andrea Giambruno, eccolo il giorno dopo la separazione dalla premier Giorgia Meloni. Uno scatto spuntato in un gruppo Facebook ha immortalato Andrea Giambruno nel day after del ...