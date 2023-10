Anche a livello internazionale | lo sfregio ad Alex Schwazer | un caso al Gf

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Non c'è ombra di dubbio, Beatrice Luzzi è la dominatrice assoluta di questa edizione “rinnovata e restaurata” del Grande Fratello. Una dei vip mescolati ai “very normal people”, le persone comuni volute da Alfonso Signorini nella casa del reality di Canale 5. L'attrice della soap Mediaset Vivere e dei Cesaroni si muove come un Bulldozer travolgendo i più giovani e ingenui coinquilini, non rinunciando però a battibeccare con Fiordaliso e Janeander. Organizza tranelli, muove i fili, si acquatta e osserva, volpona, gli spostamenti delle prede, i loro errori strategici, i loro raptus emotivi. Stavolta, però, in fallo sembra esserci caduta lei almeno a giudicare dalle reazioni in presa diretta dei telespettatori. Giovedì, durante le nomination,, discussa gloria dell'atletica azzurra (ex campione olimpico nella marcia a ...