Altafini | «Milan Juve non da scudetto Ecco le mie favorite»

(Di domenica 22 ottobre 2023) Josèha parlato a Tuttosport della sfida di questa sera tra, poi ha indicato le sueper loJosèha parlato a Tuttosport della sfida di questa sera tra, poi ha indicato le sueper lo. Le sue dichiarazioni: MATCH DA– «È presto. Questonon sarà decisivo per la vittoria del campionato. Gli scontri diretti non determinano mai chi arriva primo. Losi vince contro le piccole: in quelle partite si perdono punti pesanti, che fanno poi la differenza all’interno di una stagione». CANDIDATE AL TITOLO – «Metto le dueesi e la ...

José, doppio ex di- Juve, ha così parlato dei due allenatori in vista del big match in programma a San Siro José, a QS, ha così parlato di Pioli e Allegri in vista di- Juve, ...

Altafini: "Il Milan può vincere la seconda stella. Scommesse Una cosa assurda" Fcinternews.it

Altafini elogia Pioli: "Ha 'rifatto' il Milan. Può vincere la seconda stella" Milan News

Panchina o titolarità per Chiesa nel big match di questa sera tra Milan e Juve Ecco a cosa sta pensando Allegri adesso Dopo i tanti dubbi della settimana, alla fine Federico Chiesa è stato convocato ...José Altafini, doppio ex di Milan-Juve, ha parlato in vista del big match in programma stasera a San Siro: le dichiarazioni José Altafini, in vista di Milan-Juve di stasera, ha così parlato a Tuttospo ...