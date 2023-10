Alex Schwarzer | “Sono altoatesino | non sono napoletano”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 22 ottobre 2023) Barbara D’Urso pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani per BelveAntonio Ricci a Giorgia Meloni: Un giorno scoprirai che ti ho fatto un piacere…Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è verità GF 2023e la frase che ha fatto molto discutere sulla città di Napoli: ecco cos’ha dichiarato il noto corridore e neo gieffino: FRASE ORRIBILE SU NAPOLI, POI CORREGGE IL TIRO- Tempo fa, sui social, subito dopo la sua squalifica per doping,scrisse: “Posso giurarti che non ho fatto niente di proibito. Ti ho dato la mia parola e non ti deluderò., non“, discolpandosi ...