Africa | come il Malawi punta all’autosufficienza alimentare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 ottobre 2023) Roma, 22 ott –molti altri paesini anche ilimporta buona parte del cibo che consuma. Questo, oltre a esporre il Paese a oscillazioni dei prezzi su cui il governo non ha controllo, pesa anche parecchio sulla bilancia dei pagamenti, visto che buona parte delle riserve di valuta pregiata vengono usate per acquistare derrate alimentari che potrebbero essere prodotte in loco.e autosufficienzaIl risultato e’ che 4.4 milioni di persone, rappresentanti il 22% della popolazione del, hanno difficolta’ ad acquistare generi alimentari di base, patendo quindi la fame. Questa situazione ovviamente è insostenibile: per tale motivo il governo ha lanciato un progetto denominato Mega Farm chea mettere assieme aziende agricole piccole ...