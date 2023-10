AEW | Battle of The Belts VIII | Orange Cassidy vince e difende il titolo intercontinentale

(Di domenica 22 ottobre 2023)ilAEWdurante l’ottava edizione diof Thetenutasi questa notte subito dopo AEW Collision. Il campione in carica ha sconfitto un agguerrito John Silver al netto di un’evidente inferiorità numerica. Reynolds infatti ha approfittato di una distrazione dell’arbitro per colpirecon la cintura ma per sua sfortuna, il campione in carica, è riuscito a riprendersi sul conteggio di due per poi colpire l’avversario con la suaPunch ere l’incontro. Jox Moxley pronto a riprendersi la cinturaha conquistato ilcontro Rey Fenix appena 10 giorni fa, sostituendo ...

Battle of the Belts 8 – Report dello speciale televisivo AEW The Shield Of Wrestling

AEW: Rivelati data e luogo di Battle Of The Belts VIII World Wrestling

Sting has been one of the most popular, prolific, and successful wrestlers to ever step in the ring. He’s come back from career-ending injuries, reinvented his look and persona multiple times, and put ...Here is your fight size update following both AEW Saturday Collision & AEW Battle of the Belts VIII on October 21.