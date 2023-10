Accoltellata in strada | Rosanna è tornata a casa L' abbraccio con il figlio

E' stata la cugina ad andare a prenderla all'ospedale. 'Siamo tutti al settimo cielo, ora ha bisogno di riposo e di guardare al futuro'

Accoltellata in strada, Rosanna è tornata a casa. L'abbraccio con il ... LA NAZIONE

Donna accoltellata in strada da un uomo: è grave LA NAZIONE

E’ stata la cugina ad andare a prenderla all’ospedale. "Siamo tutti al settimo cielo, ora ha bisogno di riposo e di guardare al futuro" ...A Sacile avevano come obiettivo gioielli e ori. Miravano alla cassaforte, come hanno dimostrato l’incursione in un’abitazione di viale Trieste, quindi in pieno centro, e il tentativo di furto in ...