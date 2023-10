A Firenze solenne giuramento di 626 allievi Marescialli dei Carabinieri

(Di domenica 22 ottobre 2023)per 626che hanno frequentato l’11° Corso A.M. intitolato al Maresciallo Francesco Pepicelli Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. La cerimonia si è svolta oggi aall’interno della caserma intitolata al “Maresciallo Maggiore M.O.V.M. alla memoria Felice Maritano”, sede della Scuolae Brigadieri dei. Ilè avvenuto alla presenza del generale di corpo d’armata Giuseppe Governale, comandante delle Scuole dell’Arma, e del generale Maurizio Stefanizzi, già comandante della Scuolaed attuale comandante interregionale‘Vittorio Veneto’. Alla cerimonia sono intervenute numerose autorità civili, religiose e ...

Eravamo in un luogo: la Biblioteca Comunale di Palermo, dove Paolo Borsellino fece il suo ... Più volte ci radunavi, a Roma, a, a Forte Dei Marmi, per confrontarci e farci conoscere, ...

Carabinieri, a Firenze solenne giuramento 626 allievi marescialli Corriere Toscano

Firenze, Cerimonia del Giuramento per gli Allievi Marescialli 055firenze

Domani, domenica 22 ottobre alle ore 18 presso il Santuario della Madonnina di Capannori viene celebrata la messa solenne per la Giornata mondiale missionaria, presieduta dall’arcivescovo di Lucca Pao ...Ieri 626 allievi marescialli hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del generale Governale e del generale Stefanizzi. Un impegno per il Paese e per tutti gli italiani.