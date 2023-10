20 migliori commedie italiane di sempre

(Di domenica 22 ottobre 2023) La storia del cinema italiano è segnata inequivocabilmente dalla commedia: il periodo d’oro della commedia all’italiana degli anni Cinquanta e Sessanta rappresenta un’eredità imponente che ha plasmato a livello profondo il nostro modo di fare e di guardare il cinema. Un’eredità da cui forse fatichiamo a scardinarci ma che ci ha regalato delle pietre miliari che non hanno esaurito la loro forza innovativa e comunicativa: dai colonnelli del cinema italiano Sordi, Gassman, Tognazzi, Manfredi e Vitti fino alledegli ultimi anni, la commedia rimane il genere dominante nelle sale e quello che riesce ancora a comunicare con il pubblico e allo stesso tempo a offrirgli uno specchio in cui potersi osservare. Ecco ledi, in ordine sparso, dai classici intramontabili alle ...

I migliori film da vedere al cinema a ottobre 2023 Sky Tg24

I 10 migliori film in uscita streaming a ottobre 2023: da Rapito di ... Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Stasera in TV, Sabato 21 Ottobre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...Stasera in TV, Venerdì 20 Ottobre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...