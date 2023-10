ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI | il 23-24-25 ottobre al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il 23-24-25arriva per la prima volta alcon il film documentario “”, che viene presentato oggi, sabato 21, in anteprima alla Festa deldi Roma.: il contributo degli amici Il film documentario, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Il materiale Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi ...