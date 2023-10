Zeman e la dura frase sul caso scommesse | ' Minimo tre anni di stop? In Italia no'

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il tema delleillecite , con i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo sotto indagine da parte della Procura, rimane al centro del dibattito sportivo e non solo in. Argomento caldo, sul ...

Argomento caldo, sul quale si è espresso anchea margine della conferenza stampa di presentazione della gara di domani (domenica) Lucchese - Pescara: "È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito ...

Zeman e la dura frase sul caso scommesse: "Minimo tre anni di stop ... Corriere dello Sport

Zeman duro sul caso scommesse: la frase in conferenza contro l'Italia Tuttosport

Zeman critica duramente il tema delle scommesse nel calcio: in Italia non si rispettano le regole, altro che malati."Non mi è ancora andata giù la partita col Bologna perché non puoi prendere due gol a San Siro dopo essere andato in vantaggio 2-0. Non è che gli ...